Il capitano di Ventimila leghe sotto i mari

Home / Soluzioni Cruciverba / Il capitano di Ventimila leghe sotto i mari

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il capitano di Ventimila leghe sotto i mari' è 'Nemo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il capitano di Ventimila leghe sotto i mari" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il capitano di Ventimila leghe sotto i mari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Nemo? Il personaggio protagonista di questo romanzo è un ingegnere e scienziato enigmatico, noto per la sua abilità nel navigare le profondità marine. La sua identità rimane nascosta dietro un nome che evoca mistero e avventura, assumendo il ruolo di comandante di un sottomarino rivoluzionario. Questo personaggio si distingue per la sua intelligenza e determinazione nel fronteggiare le sfide dell’oceano, mantenendo segreti sulla propria natura e intenti. La sua figura rappresenta l’esplorazione e la scoperta delle profondità marine.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il capitano di Ventimila leghe sotto i mari nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nemo

La definizione "Il capitano di Ventimila leghe sotto i mari" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il capitano di Ventimila leghe sotto i mari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nemo:

N Napoli E Empoli M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il capitano di Ventimila leghe sotto i mari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il pesce pagliaccio della Walt DisneySignifica nessunoNessuno in latinoScrisse Ventimila leghe sotto i mariLe leghe sotto i mari di Jules VerneQuante le leghe sotto i mari di un romanzo di Verne?Native della città dei due mariÈ inammissibile sotto le armi