Animali come le oloturie

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Animali come le oloturie' è 'Echinodermi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECHINODERMI

Perchè la soluzione è Echinodermi? Le oloturie sono animali marini che fanno parte degli echinodermi, un gruppo di creature caratterizzate da corpi morbidi e spesso cilindrici. Questi organismi vivono sul fondale oceanico e si muovono lentamente, contribuendo all'equilibrio degli ecosistemi marini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Animali come le oloturie
  • Risposta: ECHINODERMI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: E__________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I
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Animali come le oloturie nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Echinodermi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Animali come le oloturie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Echinodermi'.

Le 11 lettere della soluzione

E Empoli
C Como
H Hotel
I Imola
N Napoli
O Otranto
D Domodossola
E Empoli
R Roma
M Milano
I Imola

La soluzione 'Echinodermi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Animali come le oloturie". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con oloturie: Sono anche detti oloturie 