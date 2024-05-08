Animali come le oloturie

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Animali come le oloturie' è 'Echinodermi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECHINODERMI

Perchè la soluzione è Echinodermi? Le oloturie sono animali marini che fanno parte degli echinodermi, un gruppo di creature caratterizzate da corpi morbidi e spesso cilindrici. Questi organismi vivono sul fondale oceanico e si muovono lentamente, contribuendo all'equilibrio degli ecosistemi marini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Animali come le oloturie

Animali come le oloturie Risposta: ECHINODERMI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: E__________

E__________ Inizia con: E

E Finisce con: I

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Animali come le oloturie nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Echinodermi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Animali come le oloturie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Echinodermi'.

Le 11 lettere della soluzione

E Empoli C Como H Hotel I Imola N Napoli O Otranto D Domodossola E Empoli R Roma M Milano I Imola

La soluzione 'Echinodermi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Animali come le oloturie". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.