La Soluzione ♚ A Venezia si ammira quello di Rialto La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PONTE . Ecco la soluzione verificata per la definizione A Venezia si ammira quello di Rialto. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su A venezia si ammira quello di rialto: Significativo il ponte di rialto, appartiene al college hertford. inoltre, nel distretto di barranco, a lima (capitale del perù), si ammira un "puente de los... Un ponte è un'infrastruttura (o opera) tipica dell'ingegneria civile, utilizzata per superare un ostacolo, naturale o artificiale, che si interpone alla continuità di una via di comunicazione. Si parla correttamente di ponti quando l'ostacolo da scavalcare è un corso d'acqua, mentre se l'ostacolo è una vallata (discontinuità orografica) si è di fronte a viadotti e se l'ostacolo è rappresentato da un'altra via di comunicazione dello stesso tipo di quella attraversante si parla di cavalcavia.

Altre Definizioni con ponte; venezia; ammira; quello; rialto;