La Soluzione ♚ Veicolo trainato dai samoiedi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SLITTA .

Curiosità su Veicolo trainato dai samoiedi: Skijöring può svolgersi anche con una motoslitta o un altro piccolo veicolo a motore. il veicolo e il conducente tirano uno sciatore in modo simile allo stile... La slitta è un veicolo con dei pattini che scivolano al posto di ruote che girano. Viene utilizzata per il trasporto su superfici a bassa frizione, solitamente neve o ghiaccio ma ogni superficie ingrassata è utilizzabile purché non sia troppo secca. In alcuni casi sassi di fiume possono essere utilizzati per andare in slitta. Le slitte sono particolarmente utili in inverno ma possono anche essere trainate su campi bagnati, strade fangose e persino terreni duri se si ungono le lame con olio o in alternativa bagnandole con acqua. Vari tipi di slitte sono trainate da animali come renne, cavalli, muli, buoi o cani.

