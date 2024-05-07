Una pratica maglia sportiva

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una pratica maglia sportiva' è 'Felpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FELPA

Perché la soluzione è Felpa? La felpa è un capo di abbigliamento comodo e versatile, ideale per attività sportive o momenti di relax. Realizzata spesso in tessuto felpato, offre calore e morbidezza, rendendola perfetta per affrontare le giornate fredde. La sua forma semplice, con cappuccio e tasche frontali, la rende molto apprezzata tra giovani e adulti. È un esempio di abbigliamento sportivo pratico, capace di unire funzionalità e stile in modo efficace e confortevole.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pratica maglia sportiva". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una pratica maglia sportiva nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Felpa

Se la definizione "Una pratica maglia sportiva" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pratica maglia sportiva" conferma che la soluzione 'Felpa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Felpa

F Firenze E Empoli L Livorno P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pratica maglia sportiva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Felpa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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