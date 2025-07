Una dermatite da contatto e atopica nei cruciverba: la soluzione è Eczema

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una dermatite da contatto e atopica' è 'Eczema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ECZEMA

Curiosità e Significato... La soluzione Eczema di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Eczema per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Eczema? L'eczema è un'infiammazione della pelle che può manifestarsi con prurito, rossore e arrossamenti, spesso causata da irritazioni o allergie. Si presenta in diverse forme, come la dermatite da contatto o atopica, influenzando la qualità della vita di chi ne soffre. È importante conoscere i segnali e adottare le giuste cure per alleviare i fastidi e mantenere la pelle sana.

E Empoli

C Como

Z Zara

E Empoli

M Milano

A Ancona

G O G R O R E C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORREGGIO" CORREGGIO

