Truman che scrisse Colazione da Tiffany

Voce verbale

capotò

terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di capotare

Etimologia / Derivazione

vedi capotare