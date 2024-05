La Soluzione ♚ Lo Stato con Dallas La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TEXAS . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo Stato con Dallas. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo stato con dallas: Progetto di riferimento. «lo sai, tesoro, che sei un maestro nel nuocere alle persone ma mi piace!» (sue ellen a j.r.) dallas è una serie tv statunitense... Il Texas (['tksas], in inglese ['tkss] o ['tksz], in spagnolo ['texas]) è uno dei cinquanta Stati federati degli Stati Uniti d'America, posto nella parte meridionale del Paese; confina a sud con il Messico, a est con Louisiana e Arkansas, a nord-est con l'Oklahoma e a ovest con il Nuovo Messico. A sud-est è bagnato dal Golfo del Messico. Con 696241 km² e con 28 701 845 abitanti, il Texas è il secondo stato degli Stati Uniti sia per superficie sia per popolazione. La capitale è Austin, mentre la città più popolosa è Houston, con la popolazione urbana che sfiora l'80%, e la quasi metà dei texani che vive nelle aree urbane di Dallas-Fort ...

Altre Definizioni con texas; stato; dallas;