Pupazzo che si muove con le dita

Sostantivo

Curiosità su: Il burattino è un tipo di pupazzo con il corpo di pezza e la testa di legno o altro materiale che compare in scena a mezzo busto, mosso dal basso, dalla mano del burattinaio, che lo infila come un guanto. Lo spettacolo dei burattini è generalmente rappresentato all'interno di un casotto di legno, detto castello. Il burattino va distinto dalla marionetta: tipo di pupazzo, in legno o altro materiale, che compare in scena a corpo intero ed è solitamente mosso dall'alto tramite dei fili. Pinocchio, pur essendo nella terminologia moderna una marionetta, fu chiamato dal suo autore Collodi "burattino di legno" poiché all'epoca della scrittura del romanzo ("Le avventure di Pinocchio", nel 1881) si usava il termine "burattino" per indicare un fantoccio mosso dai fili, mentre il termine "marionetta" era di scarso uso popolare ed era stato snobbato da alcuni scrittori dell'epoca perché veniva considerato un "francesismo". Col tempo i termini "burattino" e "marionetta" sono cambiati, e Pinocchio oggi è classificabile come una marionetta (che nella storia originale si muove senza fili come un automa).

burattino ( approfondimento) m sing (pl.: burattini)

pupazzo in cui si introducono come in un guanto le dita del burattinaio che lo muove (spregiativo) (gergale) chi, lasciandosi tentare, fa qualunque cosa una o più persone vogliono con coercizione (per estensione) persona finta

Sillabazione

bu | rat | tì | no

Pronuncia

IPA: /burat'tino/

Etimologia / Derivazione

dal latino buratinus cioè "setacciatore di farina" perché costui si muoveva dimenandosi (Devoto/Oli); probabilmente da Burattino, un personaggio nella commedia dell’arte (fonte Treccani)

Sinonimi

pupazzo, fantoccio, marionetta, pupo

( senso figurato ) pedina, smidollato

pedina, smidollato (di individuo) (senso figurato) buffone, pagliaccio, zimbello, voltagabbana, sciocco, bamboccio

Termini correlati

incoerente

Proverbi e modi di dire