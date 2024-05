Può essere fondente al 75%

Aggettivo

Curiosità su: Il cioccolato, o la cioccolata (specie se fusa o da spalmare), è un alimento derivato dai semi dell'albero del cacao, ampiamente diffuso e consumato in tutto il mondo. Il termine "cioccolata" viene utilizzato come sinonimo di "cioccolato" oppure per indicare una bevanda liquida a base di polvere di semi di cacao, nell'uso occidentale contemporaneo invariabilmente con l'aggiunta di zucchero (al contrario di come veniva consumato il cacao in bevande salate e speziate nelle culture precolombiane). Nella produzione artigianale di qualità, il cioccolato è preparato utilizzando la pasta di cacao come realizzata e imballata nei paesi d'origine con l'aggiunta di ingredienti e aromi. In alcuni casi il produttore parte direttamente dalle fave di cacao procedendo alla tostatura e alle successive fasi della lavorazione. In questo modo il controllo del produttore sulle caratteristiche che avrà il prodotto finito è superiore. Nella produzione ...

cioccolato

(colore) di colore marrone analogo a quello del cioccolato:

Sostantivo

cioccolato ( approfondimento) m sing

(gastronomia) alimento derivato dalla lavorazione dei semi del cacao. Si può presentare sotto varie forme (ad esempio a barrette, liquido, a ovetti, scagliette, ecc.) e funge da base per la preparazione di molti dolci (ad esempio torte, mousse, gelati, semifreddi, ecc.) per dimagrire evitate di mangiare, torte, biscotti, cioccolato, dolci, budini, margarina, panna, pasticcini, snack salati, bibiite zuccherate, cibi fritti nell'olio

avendo un sapore dolce e cremoso, il cioccolato al latte è molto più consumato del cioccolato puro

"Vaniglia e cioccolato , per un finissimo palato"

Sillabazione

cioc | co | là | to

Pronuncia

IPA: /tok.ko'la.to/

Etimologia / Derivazione

dallo spagnolo chocolate, che deriva dall’azteco xocolatl

Sinonimi

cioccolata, cacao

Parole derivate

cioccolataio, cioccolateria, cioccolatista, cioccolatoterapia

Termini correlati

cacao

(per estensione) crema

Varianti

(antico) cioccolatto, cioccolatte, ciocolate

Alterati