La Soluzione ♚ La provincia di Montalcino La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIENA .

Curiosità su La provincia di montalcino: Il brunello di montalcino è un vino rosso a docg prodotto nel territorio di montalcino, comune nella toscana sud-orientale in provincia di siena. è considerato... Siena (AFI: /'sjna/) è un comune italiano di 52 797 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. La città è universalmente conosciuta per il suo ingente patrimonio storico, artistico, paesaggistico e per la sua sostanziale unità stilistica dell'arredo urbano medievale, nonché per il celebre Palio. Nel 1995 il suo centro storico è stato inserito dall'UNESCO nel Patrimonio dell'umanità. Nella città ha sede la Banca Monte dei Paschi di Siena, fondata nel 1472 e dunque la più antica banca in attività nonché la più longeva al mondo.

