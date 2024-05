proverbi motti

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: La locuzione Una rondine non fa primavera (in latino Una hirundo non facit ver; in greco a ed a pe) è un detto popolare antico che, in metafora, ammonisce come un segnale isolato non sia sufficiente a trarre conclusioni. L'espressione compare nell'Etica Nicomachea di Aristotele: «come una rondine non fa primavera, né la fa un solo giorno di sole, così un solo giorno o un breve spazio di tempo non fanno felice nessuno». E Aristofane sembra completare il concetto: «C'è bisogno di molte rondini». Il proverbio rientra nella raccolta degli Adagi di Erasmo, che osserva come si possa generalizzare il concetto. Così come Sofocle scrive che «non esiste una città abitata da un solo uomo», si può dire che una sola buona azione non è sufficiente a far ritenere buono un uomo, né una sola parola ben pronunciata a fare un oratore, né una sola moneta ci possa rendere ricchi.

adagi m pl

plurale di adagio

Voce verbale

adagi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di adagiare prima persona singolare del congiuntivo presente di adagiare seconda persona singolare del congiuntivo presente di adagiare terza persona singolare del congiuntivo presente di adagiare terza persona singolare dell'imperativo di adagiare

Sillabazione

a | dà | gi

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) adagio

adagio (voce verbale)vedi adagiare

Sinonimi