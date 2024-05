Proteggeva il guerriero

Sostantivo

Curiosità su: Un'armatura (s.f., dal latino armatura, derivato dal verbo armare, "armare") è un equipaggiamento protettivo utilizzato per difendere il corpo di un uomo in uno scontro, sia quest'ultimo d'ambito bellico o civile (per esempio in caso di sommossa). Nel corso della storia dell'uomo, l'armatura si è evoluta parallelamente all'aumento dell'efficacia delle armi sul campo di battaglia, generando così una corsa gli armamenti che coinvolgeva varie civiltà per dare la miglior protezione senza gravare sull'agilità dei soldati; i primi esemplari vennero prodotti a partire dal XIII secolo avanti Cristo, in concomitanza con la storia della pratica bellica e vide l'umanità fare ricorso ai più disparati elementi per realizzare le pezze protettive: semplici strati di pelliccia, cuoio ed osso, poi metalli sempre più robusti (bronzo, ferro e acciaio), arrivando infine alle fibre sintetiche come il kevlar. Le tipologie di armature sviluppate dall'umanità, sono state, soprattutto nel continente eurasiatico e sino al XVII secolo, del tipo più disparato: come ad esempio la panoplia degli opliti greci, la cotta di maglia dei Celti, la lorica segmentata del legionario romano imperiale.

armatura ( approfondimento) f (pl.: armature)

(storia) (arma) (militare) antico rivestimento difensivo della persona, con elementi metallici fatti in modo da non impedire i movimenti corazza protettiva di vari animali (edilizia) struttura provvisoria, metallica o in legno, di sostegno a muri, volte, gallerie; scheletro, sostegno con tondini di acciaio o ferri del cemento armato (tessile) intreccio dei fili di ordito e di trama (fisica) (elettrotecnica) (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) elemento conduttore di un condensatore (arte) struttura intorno a cui si realizza un'opera in rilievo

Sillabazione

ar | ma | tù | ra

Pronuncia

IPA: /arma'tura/

Etimologia / Derivazione

dal latino armaturam, derivato di armare, "armare"

Citazione

Sinonimi

( per estensione ) (di cavi) copertura, rivestimento, protezione

(di cavi) copertura, rivestimento, protezione (di animali) corazza

(edilizia) sostegno, impalcatura, struttura, anima, ossatura, scheletro, intelaiatura, telaio

