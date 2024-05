La Soluzione ♚ Pronunciare una sentenza La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EMETTERE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Pronunciare una sentenza. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Ritenga che siano prevalenti rispetto all'imputazione potrà pronunciare sentenza. questa sentenza è ricorribile in appello, per i motivi previsti dalla generale...

