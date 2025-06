Un porto meta della corazzata Potëmkin nei cruciverba: la soluzione è Odessa

ODESSA

Perché la soluzione è Odessa? Odessa è una città portuale situata sul Mar Nero, famosa per il suo ricco patrimonio storico, culturale e strategico. Nota per i suoi edifici in stile liberty, il suo vivace lungomare e il ruolo fondamentale nella storia dell'Ucraina, rappresenta un crocevia tra Europa e Asia. La sua importanza simbolica emerge anche nel film La corazzata Potëmkin, dove Odessa assume un significato di libertà e rivoluzione.

La città ucraina con la Scalinata PotëmkinUn porto ucraino sul Mar NeroPorto sul mar NeroIl porto è la sua metaPorto dell InghilterraMèta senza pari

