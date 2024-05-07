Un portatore nepalese

Un portatore nepalese

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un portatore nepalese' è 'Sherpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SHERPA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un portatore nepalese" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un portatore nepalese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sherpa? Gli Sherpa sono un popolo originario delle zone montuose del Nepal, noti per la loro abilità nell'alpinismo e la capacità di affrontare alte quote. Sono spesso scelti come guide e portatori per le spedizioni sull'Everest e altre vette himalayane. La loro conoscenza del territorio e forza fisica li rendono essenziali per il successo delle ascensioni. Sono simbolo di resistenza e tradizione in un ambiente ostile e affascinante.

La soluzione associata alla definizione "Un portatore nepalese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un portatore nepalese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sherpa:

S Savona H Hotel E Empoli R Roma P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un portatore nepalese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

