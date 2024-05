Pieno d aria

Aggettivo

Curiosità su: Il calcio storico fiorentino, anche col nome di calcio in livrea o calcio in costume, è un gioco di squadra con un pallone gonfio d'aria, che riecheggia un gioco che in latino era chiamato harpastum. Si può considerare come un antesignano del gioco del calcio, anche se almeno nei fondamenti ricorda molto più il rugby, con un contorno di scontri corpo a corpo tra pugilato e lotta libera.

gonfio m sing

che è aumentato di volume (gergale) parecchio ubriaco, fatto

Voce verbale

gonfio

prima persona singolare dell'indicativo presente di gonfiare

Sillabazione

gón | fio

Pronuncia

IPA: /'gonfjo/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo e sostantivo) deriva da gonfiare

deriva da gonfiare (voce verbale)vedi gonfiare

Sinonimi

(di oggetto) dilatato, disteso, enfiato, ingrossato, teso, turgido

dilatato, disteso, enfiato, ingrossato, teso, turgido ( medicina ) contuso, infiammato, tumefatto

contuso, infiammato, tumefatto ( senso figurato ) (di individuo) altero, altezzoso, arrogante, borioso, esagerato, esaltato, impettito, orgoglioso, pompato, pomposo, presuntuoso spocchioso, superbo, tronfio vanitoso

altero, altezzoso, arrogante, borioso, esagerato, esaltato, impettito, orgoglioso, pompato, pomposo, presuntuoso spocchioso, superbo, tronfio vanitoso ( per estensione ) colmo, pieno, traboccante

colmo, pieno, traboccante gonfiato, rigonfio, ingrossato

tumido

imbevuto; in piena

( senso figurato ) ampolloso, enfatico, magniloquente, retorico, ridondante, pomposo

ampolloso, enfatico, magniloquente, retorico, ridondante, pomposo (di fiume) in piena, grosso

in piena, grosso (di cuore) addolorato, afflitto, amareggiato, affranto

addolorato, afflitto, amareggiato, affranto (di stile) ridondante, turgido, pomposo, enfatico, magniloquente

ridondante, turgido, pomposo, enfatico, magniloquente (popolare: di animale,di donna) gravido, pregno, grosso

gravido, pregno, grosso ( familare ) (solo di donna) incinta, in stato interessante

incinta, in stato interessante (sostantivo) (non comune) enfiatura, gonfiore





Contrari

(di oggetto) floscio, sgonfio,

floscio, sgonfio, ( medicina ) sgonfiato

sgonfiato ( senso figurato ) (di individuo) modesto, umile,

modesto, umile, afflosciato

(di fiume) in secca

in secca (di cuore) sereno, lieto

sereno, lieto ( senso figurato ) semplice, dimesso

semplice, dimesso (di stile) sobrio, semplice, stringato, asciutto, breve, conciso

Parole derivate

gonfiamente, gonfiezza, patonfio

