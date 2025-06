Il Paese orientale con gli antichi templi di Angkor nei cruciverba: la soluzione è Cambogia

CAMBOGIA

Curiosità e Significato di Cambogia

La soluzione Cambogia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cambogia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cambogia? La Cambogia è un paese dell'Asia sudorientale famoso per i suoi antichi templi di Angkor, tra cui il celebre Angkor Wat, simbolo nazionale. Ricca di storia e cultura millenaria, questa nazione affascina visitatori con i suoi paesaggi, tradizioni e testimonianze archeologiche. Scoprire la Cambogia significa immergersi in un mondo di meraviglie antiche e modernità vibrante.

Come si scrive la soluzione Cambogia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il Paese orientale con gli antichi templi di Angkor", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

M Milano

B Bologna

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

