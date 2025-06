È d oro quello del generoso nei cruciverba: la soluzione è Cuore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È d oro quello del generoso' è 'Cuore'.

CUORE

Altre soluzioni: CUOR

Curiosità e Significato di Cuore

Hai risolto il cruciverba con Cuore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cuore.

Perché la soluzione è Cuore? Il cuore rappresenta il centro delle emozioni e dei sentimenti più nobili, come generosità e amore. È simbolo di sensibilità e altruismo, spesso associato a chi dona senza aspettarsi nulla in cambio. Quando si parla di cuore, si fa riferimento a quella parte profonda e sincera che guida le azioni più genuine. In definitiva, il cuore è il vero tesoro dell'animo umano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il perno della circolazione sanguignaQualcuno l ha di leone e qualcuno di coniglioAnche se si spezza rimane sempre interoIl generoso l ha d oroI sassolini d oroPoco generoso

Come si scrive la soluzione Cuore

Hai davanti la definizione "È d oro quello del generoso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

U Udine

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M P S H O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SHAMPOO" SHAMPOO

