Curiosità su Opera in versi: Cercando l'opera, vedi eugenio onegin (opera). eugenio onegin (in russo , evgenij onegin, afi: jv'genj 'negn) è un romanzo in versi di... Un poema (dal greco p - poièo - anticamente i poèmati) è una composizione letteraria in versi, per lo più di carattere narrativo o didascalico e di ampia estensione, spesso suddivisa in più parti. Con questo termine si intende generalmente il genere letterario che comprende tali composizioni. L'uso di tale termine, in tempi moderni e accogliendo l'accezione di lingua francese, è talvolta esteso anche a componimenti più brevi e di carattere lirico, nonché può essere riferito ad una composizione musicale (poema sinfonico).

