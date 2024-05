La Soluzione ♚ Mira protagonista di Mimic e La dea dell amore La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SORVINO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Mira protagonista di Mimic e La dea dell amore. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Mira protagonista di mimic e la dea dell amore: Mira Katherine Sorvino (New York, 28 settembre 1967) è un'attrice statunitense. Nel 1995 riceve il plauso della critica per la sua interpretazione nel film La dea dell'amore diretto da Woody Allen, per cui si aggiudica il Golden Globe, il Critics' Choice Award, il National Board of Review Award e il premio Oscar per la miglior attrice non protagonista. Sul piccolo schermo, viene ricordata principalmente per i suoi ruoli in Norma Jean & Marilyn (1996), per cui ha ottenuto la sua prima candidatura al Premio Emmy, e Human Trafficking - Le schiave del sesso (2005).

Altre Definizioni con sorvino; mira; protagonista; mimic; amore;