La Soluzione ♚ I lati con l ipotenusa La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CATETI .

Curiosità su I lati con l ipotenusa: Lemma di dizionario «ipotenusa» ipotenusa, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ipotenusa, in enciclopedia delle... In un triangolo rettangolo è detto cateto (dal greco káthetos, et: linea perpendicolare) ciascuno dei due lati adiacenti all'angolo retto. Il lato opposto all'angolo retto si chiama invece ipotenusa.

