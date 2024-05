Informa sui fatti

Sostantivo

Curiosità su: Flash è stato il telegiornale della rete televisiva TMC 2 dal 1996 al 2001, e successivamente di MTV Italia fino al 2010. Nacque il 1º giugno 1996, con la nascita di TMC 2, in sostituzione del VM Giornale a seguito dell'acquisizione di Videomusic da parte di Vittorio Cecchi Gori. Vi erano 6 edizioni del Flash, 3 di "hard news" (alle 16, alle 18 e alle 20) e 3 di "soft news": la prima alle 16:00 e segnala le notizie riguardo a esteri, politica, cronaca e attualità (alla domenica e nei festivi andava in onda alle 18.00); la seconda alle 17:00, propone news in ambito musicale e d'alleggerimento; la terza alle 18:00, propone aggiornamenti sui temi più importanti della giornata (alla domenica e nei festivi andava in onda alle 20.00); la quarta alle 19:00, ancora notizie musicali e d'alleggerimento; la quinta, alle 20:00, nuove notizie dal mondo (alla domenica e nei festivi andava in onda alle 22.30); l'ultima alle 22:30, l'ultima edizione che riassume le notizie musicali e d'alleggerimento più importanti della giornata.

notiziario m sing (pl.: notiziari)

rassegna di avvenimenti selezionati su una rivista o sui media

Sillabazione

no | ti | zià | rio

Pronuncia

IPA: /noti'tsjarjo/

Etimologia / Derivazione

da notizia

Sinonimi

bollettino d’informazione, rubrica di notizie, giornale radio, telegiornale

Parole derivate

telenotiziario

Proverbi e modi di dire