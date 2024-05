Grigio come la cenere

Aggettivo

Curiosità su: Il Bigio (nominativo ufficiale Era fascista) è una scultura in marmo di Carrara (altezza 750 cm) di Arturo Dazzi, realizzata nel 1932 e posta in origine in piazza della Vittoria a Brescia. Il colosso venne elogiato da Benito Mussolini nel 1932 come raffigurazione dell'Era fascista, che divenne il suo nome ufficiale. Per la popolazione bresciana tuttavia la statua passò alla storia con il nome di Bigio, più probabilmente perché realizzata in "marmo bigio" che per la forma dialettale del nome Luigi, assieme ad altri nomi meno noti come Camillo o Lello, quest'ultimo anche in relazione alla forma dialettale lélo, cioè sciocco, in senso dispregiativo. Nell'immediato dopoguerra fu oggetto di numerosi atti di contestazione antifascista, fino alla sua rimozione nel 1945, quando venne trasferito in un magazzino comunale. Dopo quasi settant'anni di oblio e proposte sul suo recupero, nel 2013 la giunta guidata dal sindaco Adriano Paroli ha dato il via al restauro del colosso, in vista del suo ricollocamento pensato nell'ambito del progetto di riqualificazione generale della piazza, mirato a restituirne le linee originali e collegato all'apertura della fermata "Vittoria" della metropolitana di Brescia.

bigio m sing





grigio cenere (per estensione) scuro tempo bigio : tempo scuro, nuvoloso

: tempo scuro, nuvoloso pane bigio: pane scuro fatto di farina integrale (senso figurato) persona che ha un atteggiamento ambiguo o indeciso, specialmente in abito politico

Sillabazione

bi | gio

Pronuncia

IPA: /'bido/

Etimologia / Derivazione

etimologia incerta

Sinonimi

(di colore) grigio, grigiastro, fumoso, nerastro, cenerino, cinereo, cenerognolo, perlaceo, sale e pepe, color piombo, ferrigno

grigio, grigiastro, fumoso, nerastro, cenerino, cinereo, cenerognolo, perlaceo, sale e pepe, color piombo, ferrigno ( senso figurato ) indeciso, incerto, poco chiaro

indeciso, incerto, poco chiaro (di tempo, cielo) cupo, nuvoloso

Contrari

(senso figurato) sicuro, deciso, chiaro

.

Alterati

(diminutivo) bigino

