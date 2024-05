Gli zombie egizi

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Una mummia (dall'arabo mumiyya, forse dal persiano mum, “cera”) è un cadavere che ha subito un processo, naturale o artificiale, in cui i tessuti molli si sono conservati sia per motivi climatici o microclimatici (condizioni di aridità o di gelo intenso o per mancanza di aria), o per intervento umano (spesso in relazione a riti funebri).

mummie ( approfondimento) f pl

plurale di mummia

Sillabazione

mùm | mie

Etimologia / Derivazione

vedi mummia

Sinonimi

cadaveri imbalsamati

( senso figurato ) fossili, cariatidi, ruderi

fossili, cariatidi, ruderi (senso figurato) codini, reazionari, retrivi, retrogradi

Contrari