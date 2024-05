Gli abitanti di Tangeri

Sostantivo

Curiosità su: Tangeri (pron. /'taneri/; in arabo , anja; in berbero: , Tin Iggi; in francese: Tanger; in spagnolo: Tánger) è una città portuale del Marocco settentrionale. Il suo nome deriverebbe da una corruzione del toponimo latino Tingis, di probabile origine berbera. Posizionato di fronte allo Stretto di Gibilterra, il suo porto è il maggiore del paese e la sua attività è in forte espansione, a seguito della costruzione dell'infrastruttura portuale denominata Tangeri Med.

tangerino ( approfondimento) m (pl.: tangerini)

varietà di mandarino con le foglie più larghe della specie Citrus reticulata, dal frutto arancione o rosso succoso e ricco di semi; la sua classificazione scientifica è Citrus × tangerina ( tassonomia)

Sillabazione

tan | ge | rì | no

Etimologia / Derivazione

dallo spagnolo tangerino, "di Tangeri"