Gesù gli gridò Vade retro

Sostantivo

Curiosità su: Satana [sà-ta-na] (ebraico: , Satàn, traslitterazione del masoretico Saan; greco alessandrino: Sata, Satanâs; latino: Satanas; aramaico: , aana; arabo: , Šayan) è un termine che identifica uno o più esseri astratti, dalla natura maligna, o divinità minori in molte religioni del Medio Oriente e Vicino Oriente antico. Ha le sue origini nel monoteismo ebraico e contiene antiche influenze delle religioni caldee, soprattutto dello zoroastrismo. Nelle religioni abramitiche derivate da quella ebraica, questa figura diventa l'incarnazione e/o agente del male, in contrapposizione a Dio, considerato principio del bene. Nei racconti evangelici gli vengono attribuiti da Gesù di Nazareth vari nominativi, tra cui Principe delle Tenebre e Principe di questo Mondo; L'ebraico Saan fu tradotto nella Septuaginta (408) in ß (diábolos), da cui derivò il termine tardo latino diabolus, cioè "diavolo", che significa "colui che divide".

satana ( approfondimento) m inv

(religione) , (cristianesimo) figura diabolica antagonista delle forze del bene nelle religioni cristiane (per estensione) persona crudele

Sillabazione

sà | ta | na

Pronuncia

IPA: /'satana/

Etimologia / Derivazione

dal latino cristiano Satan o Satanas che deriva dal greco Sat o Sata a sua volta derivante dall'ebraico saan ossia "avversario, nemico"

Sinonimi

diavolo, demonio, Lucifero, maligno, angelo delle tenebre, angelo caduto, angelo ribelle, principe dei demoni, il tentatore, satanasso

Parole derivate