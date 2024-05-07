Fiero pennuto nei cruciverba: la soluzione è Gallo

Sara Verdi | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fiero pennuto' è 'Gallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALLO

Curiosità e Significato di Gallo

Approfondisci la parola di 5 lettere Gallo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Arto pennutoCosì è un giovane fiero e arditoFiero popolo berberoUn pennuto da scudi araldiciLo è la testa di chi cammina fiero

Come si scrive la soluzione Gallo

La definizione "Fiero pennuto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 5 lettere della soluzione Gallo:
G Genova
A Ancona
L Livorno
L Livorno
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V T T L I E A O

