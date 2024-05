Essere colpiti da un virus

Verbo

Riflessivo

Curiosità su: I virus del papilloma umano (HPV, acronimo di human papillomavirus) sono un insieme di virus a dsDNA appartenenti alla famiglia Papillomaviridae. Le infezioni da HPV sono estremamente diffuse nella popolazione e sono trasmesse prevalentemente per via sessuale. Solitamente l'infezione provocata da questi virus non causa nessuna alterazione e si risolve da sola. Se l'infezione si prolunga nel tempo allora possono insorgere malattie della cute e delle mucose. Un esempio è la lesione mucosa a livello del collo dell'utero. La maggior parte di queste lesioni cervicali guarisce spontaneamente, ma alcune, se non trattate, progrediscono lentamente verso forme tumorali.

ammalarsi (vai alla coniugazione)

cadere ammalato diventar malato prendersi una malattia

Sillabazione

am | ma | làr | si

Pronuncia

IPA: /amma'larsi/

Etimologia / Derivazione

da ammalare, derivazione di a- e male

Sinonimi

contrarre una malattia, contagiarsi, infettarsi

Contrari

guarire, rimettersi, ristabilirsi

Termini correlati