L eccitante nell espresso

Sostantivo

Curiosità su: La 1,3,7-trimetilxantina, nome IUPAC 1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione, meglio nota come caffeina o teina, è un alcaloide naturale presente nelle piante di caffè, cacao, tè, cola, guaranà e mate e nelle bevande da esse ottenute. Viene a volte citata con i suoi sinonimi guaranina e mateina, chimicamente identificabili nella stessa molecola. La caffeina fu isolata dai chicchi di caffè nel 1819 dal chimico tedesco Friedlieb Ferdinand Runge che la chiamò "Kaffein" - da cui derivò 'caffeina' in italiano - ed è presente in foglie, semi e frutti di queste e diverse piante, come il guaraná, il tè, la cola o il yerba mate, dove agisce come insetticida naturale, paralizzante (tetanizzante) o con effetto comunque tossico per insetti e altri artropodi che le mangiano.Nell'uso umano viene più comunemente consumata come infuso da semi e foglie di caffè e tè, così come anche in molti alimenti e bevande contenenti prodotti a base di noce di cola. La caffeina è anche componente di complessi chimici poco solubili, che si trovano nel seme di guaranà e nelle foglie di yerba mate e tè.

caffeina ( approfondimento) f sing

(chimica organica) (biochimica) (medicina) (farmacologia) alcaloide naturale di formula C 8 H 10 N 4 O 2 , contenuto nel caffè, nel cacao, nel tè e negli alimenti e medicinali di loro derivazione, con proprietà di broncodilatazione e di stimolazione del cuore e del sistema nervoso la caffeina aiuta ad alzare la pressione

Sillabazione

caf | fe | ì | na

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

da caffè ed -ina

Sinonimi

trimetilxantina

Parole derivate

decaffeinare

Termini correlati