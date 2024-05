Credere di essere in grado

Verbo

Intransitivo pronominale

sentirsi (vai alla coniugazione)

percepire una sensazione corporea o mentale Mi sento male

mi sento già vincitore di quella gara

Sillabazione

sen | tìr | si

Pronuncia

IPA: /sen'tirsi/

Etimologia / Derivazione

da sentire, dal latino sentire

Sinonimi

aver voglia, essere disposto, essere disponibile, essere in grado, avere la forza, avere il coraggio

riconoscersi, ritenersi, sapersi





Termini correlati

sentire

Proverbi e modi di dire

sentirsi prudere le mani : avere voglia di picchiare qualcuno

: avere voglia di picchiare qualcuno sentirsi in dovere

sentirsi bene : stare bene

: stare bene sentirsi a pezzi: essere stanchissimo