Comprendono elio e xeno nei cruciverba: la soluzione è Gas Nobili

Home / Soluzioni Cruciverba / Comprendono elio e xeno

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comprendono elio e xeno' è 'Gas Nobili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAS NOBILI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Gas Nobili, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gas Nobili? I gas nobili sono elementi chimici molto stabili e poco reattivi, come elio e xeno, che si trovano nel gruppo 18 della tavola periodica. Sono utilizzati in lampade, meteorologia e applicazioni industriali grazie alle loro caratteristiche uniche. La loro inerzia chimica li rende preziosi in molte tecnologie avanzate, rendendo il loro nome sinonimo di stabilità e rarità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono argon elio e xenoLo sono elio e xenoLo sono l elio e lo xenoSimbolo dell elioComprendono tre cifre

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Comprendono elio e xeno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

S Savona

N Napoli

O Otranto

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

M M I I N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MINIMO" MINIMO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.