Come abiti delle scorse stagioni: di moda

Aggettivo, forma flessa

passati m pl

plurale di passato

Voce verbale

passati

participio passato maschile plurale di passare Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini sono passati alla storia

Sillabazione

pas | sà | ti

Etimologia / Derivazione

vedi passare

Sinonimi

percorsi, transitati, circolati

andati, venuti; mossi, proceduti, proseguiti, sfilati, spostati,

(di liquidi) filtrati, colati, fluiti

filtrati, colati, fluiti trascorsi, superati

Contrari