La Soluzione ♚ Centro turistico ai piedi della Marmolada La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANAZEI .

Curiosità su Centro turistico ai piedi della marmolada: Del comune di livinallongo del col di lana ai piedi del passo pordoi. è uno dei principali centri turistici invernali delle dolomiti, facente parte del... Canazei (Cianacéi in ladino) è un comune italiano di 2 008 abitanti della provincia autonoma di Trento, situato all'estremità settentrionale della Val di Fassa, al confine con le province di Bolzano a nord e Belluno a est, incastonato fra importanti gruppi dolomitici (Sassolungo, Marmolada e Gruppo del Sella). Nota località per il turismo invernale (sci di discesa e scialpinismo) e il turismo estivo (escursionismo, alpinismo), fa parte del carosello sciistico Sella Ronda, che collega le valli dolomitiche vicine e i comuni Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Livinallongo del Col di Lana.

