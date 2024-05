La Soluzione ♚ Canovaccio La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRAMA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Canovaccio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Canovaccio: Dell'arte il canovaccio forniva la traccia sulla quale si sviluppava l'improvvisazione teatrale degli attori. ampie raccolte di canovacci della commedia... Trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa Trama – insieme di fili che concorrono nel formare un tessuto Trama – nei funghi, parte inferiore del cappello Trama – L’unità dati del livello di collegamento (indicata talvolta come DL-PDU cioè “Data Link-PDU”) Trama – sorgente di magia nell'universo immaginario di Forgotten Realms Gennaro Trama (1856-1927) – vescovo cattolico italiano

