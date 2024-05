La Soluzione ♚ Un azienda con le centrali La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ENEL . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un azienda con le centrali. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un azienda con le centrali: Del progetto di riferimento. un'azienda sanitaria locale (abbreviato asl) o azienda unità sanitaria locale (ausl) è un ente pubblico della pubblica amministrazione... Enel S.p.A. (acronimo di Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) è un'azienda italiana dell’energia, tra i principali operatori integrati globali nei settori dell'energia elettrica e del gas. Istituita come ente pubblico a fine 1962, nel 1992 è stata trasformata in società per azioni e nel 1999, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia, si è quotata in borsa. Lo Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, ne rimane comunque il principale azionista, con il 23,6% del capitale sociale, al 31 dicembre 2020. Enel è la 59ª azienda al mondo per fatturato con 147,79 miliardi di dollari e ...

