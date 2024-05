Avanzo della combustione

Sostantivo

Curiosità su: La cenere è il residuo solido della combustione: è una polvere molto fine di colore grigio, in quasi tutte le tonalità, dal nerofumo ad un grigio chiarissimo, quasi bianco. L'esatta composizione chimica della cenere varia a seconda del particolare tipo di combustibile da cui essa trae origine e della temperatura di combustione; in genere, è composta da sostanze fortemente ossidate e con temperature di fusione e vaporizzazione molto alte come i composti ionici dei metalli, in particolare carbonati e ossidi, e povera di composti degli elementi leggeri, ed è priva di acqua. Essendo molto ricca di sali minerali la cenere di legna e/o di altre materie organiche è un ottimo fertilizzante per piante di ogni specie: in virtù di questa proprietà, si è sviluppato un modo di coltivare la terra sottraendola alla foresta vergine tramite l'incendio di una parte della stessa, causando il disboscamento e la distruzione in Malaysia, nel Borneo e in Sudamerica.

cenere ( approfondimento) f sing (pl.: ceneri)

(geologia) (chimica) (mineralogia) particolato (polvere) residuante da un processo di combustione di vegetali, carbone o altro combustibile solido; è presente anche come emissione di particelle dalle eruzioni vulcaniche (letterario) i resti del corpo umano

Sillabazione

cé | ne | re

Pronuncia

IPA: /'tenere/

Etimologia / Derivazione

dal latino cinis (accusativo cinerem)

Citazione

Sinonimi

(di colore) grigio, grigio chiaro, bigio

grigio, grigio chiaro, bigio (geologia)polvere, residuo

Parole derivate

cenerentola, cenerentolo, cinerario, cinereo, cinerino, incenerire, inceneritore, megainceneritore, portacenere, posacenere

Termini correlati

bruciare, carbone, fuoco, lapilli, polvere, sigaretta, urna

Proverbi e modi di dire