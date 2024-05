L autore del romanzo Viaggio al termine della notte

Nome proprio

Curiosità su: Céline Marie Claudette Dion (Charlemagne, 30 marzo 1968) è una cantante canadese. Conosciuta anche con il soprannome Queen of Power Ballads, è una delle artiste musicali di maggior successo della popular music, con 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Originaria del Québec, Céline Dion emerge come cantante in francese negli anni ottanta, ottenendo i primi riconoscimenti internazionali con la vittoria al Festival mondiale della canzone popolare del 1982 e all'Eurovision Song Contest del 1988, dove rappresentò la Svizzera. Dopo aver migliorato la conoscenza dell'inglese, firmò un contratto discografico con la Epic Records, e dopo svariati album in lingua francese, nel 1990 pubblicò il suo primo album in inglese, Unison. Durante gli anni novanta Céline raggiunse la fama dopo aver pubblicato diversi album tra cui Falling Into You (1996) e Let's Talk About Love (1997), entrambi certificati dischi di diamante negli Stati Uniti, mentre D'eux (1995) divenne l'album in lingua francese più venduto di tutti i tempi.

Celina f

nome proprio di persona femminile

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.