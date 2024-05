Attraversa il poligono

Aggettivo

Curiosità su: In geometria, si chiama diagonale il segmento che congiunge due vertici non consecutivi di un poligono o di un poliedro. Le diagonali possono essere interne o esterne al perimetro del poligono o al volume del poliedro, in particolare sono tutte interne se la figura è convessa. Per sapere quante diagonali partono da un vertice di un poligono di n > 2 {\displaystyle n>2} vertici si contano tutti i vertici tranne il vertice considerato e i due consecutivi ad esso, in quanto i segmenti ottenuti costituirebbero due lati (e quindi non sarebbero "diagonali" secondo la definizione sopra riportata), quindi si hanno n - 3 {\displaystyle n-3} diagonali. Il numero totale delle diagonali di un poligono di n > 2 {\displaystyle n>2} vertici è dato dalla formula d = n ( n - 3 ) 2 {\displaystyle d={\frac {n(n-3)}{2}}}

diagonale f sing (pl.: diagonali)

obliquo

Sostantivo

diagonale ( approfondimento) f (pl.: diagonali)

(matematica) (geometria) segmento che unisce due vertici non consecutivi di un poligono o di un poliedro

Sillabazione

dia | go | nà | le

Etimologia / Derivazione

dal latino diagonalis

Sinonimi

obliquo, inclinato, trasversale, traverso

(sport) cross, traversone

Contrari

dritto, orizzontale, verticale, perpendicolare

Proverbi e modi di dire