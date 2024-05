Ampolle usate a tavola

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Voce verbale

Curiosità su: Le grotte di Oliero sono un complesso cavernicolo che si trova alle pendici del massiccio dell'altopiano dei Sette Comuni, in prossimità dell'abitato di Oliero (frazione del comune di Valbrenta), in provincia di Vicenza. Dalle grotte sgorga gran parte dell'acqua che penetra attraverso l'altopiano sovrastante, classico esempio di carsismo. Le guide riferiscono che le grotte ricevono circa l'80% delle acque provenienti dall'altopiano di Asiago e che il tempo impiegato da quest'acqua per giungere alle grotte è di poche ore (circa 12), anche se sono stati osservati notevoli incrementi della portata d'acqua dell'Oliero anche solo 3 ore dopo piogge torrenziali sull'altopiano.

olierò

prima persona singolare dell'indicativo futuro di oliare

Etimologia / Derivazione

vedi oliare