L ammontare del danno

Sostantivo

Curiosità su: Si definisce entità molecolare qualsiasi atomo, molecola, ione, coppia ionica, radicale, ione radicalico, complesso, conformero, ecc., isotopicamente o costituzionalmente distinto, identificabile come un'entità separatamente distinguibile. Questo termine viene utilizzato per indicare genericamente singole entità, mentre il termine "specie chimica" si riferisce a un insieme di entità molecolari dello stesso tipo. Ad esempio un'entità molecolare può essere "una molecola di metano", mentre una specie chimica può essere "una mole di metano". Nell'esempio in questione, il termine "il metano" può riferirsi ad una singola entità molecolare o ad una specie chimica, a seconda che si intenda una singola molecola di metano o il metano inteso come sostanza chimica. Il grado di precisione utilizzato per descrivere un'entità molecolare dipende dal contesto: ad esempio in certi casi può essere necessario specificare lo stato elettronico o vibrazionale, lo spin nucleare, ecc.

entità ( approfondimento) f inv

(filosofia) insieme delle proprietà stabilite e specificate che formano la natura dell'essere (matematica) (fisica) grandezza esprimibile per mezzo di un numero e di un riferimento (per estensione) tutto quanto si componga di un'essenza e di una forma

Sillabazione

en | ti | tà

Pronuncia

IPA: /enti'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale entitas che deriva da ens cioè "ente"

Sinonimi

(filosofia) ente, essenza, essere, natura, individuo, soggetto, cosa

ente, essenza, essere, natura, individuo, soggetto, cosa (di danno, patrimonio, eccetera) grandezza, consistenza, quantità, ampiezza, ammontare, peso, misura

grandezza, consistenza, quantità, ampiezza, ammontare, peso, misura (senso figurato) importanza, valore, rilevanza, rilievo

Contrari

(senso figurato) irrilevanza

Termini correlati