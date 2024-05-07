Altro nome della Palestina

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Altro nome della Palestina' è 'Terra Santa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERRA SANTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Altro nome della Palestina" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Altro nome della Palestina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Terra Santa? La regione conosciuta come Terra Santa è un'area di grande importanza storica e spirituale, spesso chiamata anche con un nome diverso che richiama la sua identità e le sue radici antiche. Questo nome alternativo richiama i luoghi sacri di tre religioni monoteiste, attirando pellegrini e visitatori da tutto il mondo. La sua storia complessa e il suo valore simbolico la rendono un punto di riferimento per molte culture. La sua importanza si riflette nelle numerose tradizioni e credenze associate a questa terra.

Altro nome della Palestina nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Terra Santa

La definizione "Altro nome della Palestina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Altro nome della Palestina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Terra Santa:

T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Altro nome della Palestina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

