La Soluzione ♚ Uno Stato petrolifero La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IRAN .

Curiosità su Uno stato petrolifero: Perforazione di pozzi petroliferi. in realtà queste piattaforme potrebbero anche essere usate per produrre idrocarburi una volta che il pozzo è stato completato... L'Iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente Repubblica Islamica dell'Iran (in persiano: , Jomhuri-ye Eslami-ye Iran) è uno Stato dell'Asia situato all'estremità orientale del Medio Oriente. Con capitale Teheran, ha una popolazione di quasi 85 milioni di abitanti al 2021. I più grandi gruppi etnici in Iran sono persiani (ca. 51–65%), azeri (14–27%), curdi (10–14%) e luri (6%). Fino al 1935, l'Iran era noto in Occidente come Persia, patria di una delle più antiche civiltà del mondo. La prima dinastia iranica fu quella elamica del 2800 a.C., anche se furono i Medi ad unificare il territorio dell'Iran soltanto nel ...

