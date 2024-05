La Soluzione ♚ Una poesia come A Zacinto di Foscolo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SONETTO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una poesia come A Zacinto di Foscolo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una poesia come a zacinto di foscolo: a zacinto - originariamente conosciuto come né più mai toccherò le sacre sponde, dal primo verso - è uno dei più celebri sonetti di ugo foscolo, scritto... Il sonetto è un componimento poetico, tipico soprattutto della letteratura italiana. Nella sua forma tipica, è composto da quattordici versi endecasillabi raggruppati in una fronte costituita da due quartine a rima alternata o incrociata e in una sirma costituita da due terzine a rima varia.

