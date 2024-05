La Soluzione ♚ Una città sul Lago di Como La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LECCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una città sul Lago di Como. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una citta sul lago di como: Il lago di como o lario (in lombardo lagh de comm afi: /'lak de 'km/) è un lago italiano naturale prealpino di origine fluvioglaciale ricadente nei... Lecco (AFI: ['lekko], pronuncia locale ['lkko], , Lècch in dialetto lecchese ['lk]) è un comune italiano di 47 103 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Lombardia. Elevato a capoluogo di provincia con decreto del presidente della Repubblica del 6 marzo 1992, ottenne il titolo di città il 22 giugno 1848 e a oggi il suo agglomerato urbano supera i centomila abitanti. Nota per essere il luogo in cui lo scrittore Alessandro Manzoni ambientò I promessi sposi, la città è situata in uno dei vertici del Triangolo Lariano, sulla sinistra idrografica dell'Adda oltre ad affacciarsi sul ramo orientale del lago del Lario ed è compresa nelle ...

