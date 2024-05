La Soluzione ♚ Una città portoghese La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OPORTO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una città portoghese. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una citta portoghese: -9.183333 il portogallo (in portoghese: portugal; in mirandese: pertual), ufficialmente repubblica portoghese (in portoghese: república portuguesa), è uno... Porto (in italiano anche conosciuta come Oporto) è una città del Portogallo, capoluogo del distretto omonimo, quarto comune e seconda città più popolosa del Paese, con 240.592 abitanti nel 2022. Si trova sulla riva settentrionale del fiume Duero (in portoghese Douro), poco distante dall'oceano Atlantico. La sua area metropolitana conta circa 1.775.000 abitanti ed è la seconda più popolosa del Portogallo dopo l'area metropolitana di Lisbona. L'area metropolitana di Porto comprende località quali Vila Nova de Gaia (comune di circa 308.000 abitanti), Matosinhos (comune di circa 177.000 abitanti), Gondomar (comune di circa 167.000 abitanti), ...

