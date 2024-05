La Soluzione ♚ Un uccello da preda La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FALCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un uccello da preda. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un uccello da preda: uccelli da preda (birds of prey) – romanzo di wilbur smith del 1997 uccelli da preda (birds of prey) – film per la televisione del 1973 diretto da william... Falco Linnaeus, 1758 è un genere di uccelli rapaci della famiglia dei Falconidi diffusi in tutto il globo. È uno dei tre generi della sottofamiglia Falconinae. La struttura corporea e il piumaggio di questi falchi dimostrano che essi sono perfettamente adatti a catturare prede vive, sia in acqua sia su territori aperti. I cosiddetti falchi nobili (tra cui sono compresi i falchi cacciatori, i falchi pellegrini, i falchi lodolai, i falchi della regina e gli smerigli) sono superiori a tutti gli altri animali sia per la velocità che possono raggiungere in volo, sia per la straordinaria rapidità con cui si calano in picchiata con vigorosi ...

