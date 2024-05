La Soluzione ♚ Fu tradito con un bacio La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GESÙ . Ecco la soluzione verificata per la definizione Fu tradito con un bacio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Fu tradito con un bacio: Che secondo il nuovo testamento lo ha tradito per trenta denari (matteo 26:14-16) attraverso il gesto di un bacio. l'iscariota è stato quindi una figura... Gesù di Nazareth (in aramaico: (Yešua'); Betlemme, 7 a.C.-1 a.C. – Gerusalemme, 26-36) è il fondatore e la figura centrale del cristianesimo, religione che lo riconosce come il Cristo (Messia), figura ancora attesa dalla tradizione ebraica, e come Dio fatto uomo. Durante gli ultimi anni della sua vita, Gesù svolse l'attività di predicatore, guaritore ed esorcista in Galilea e nella provincia romana della Giudea, nella regione storica della Palestina. Gesù è un adattamento del nome aramaico (Yeshua in italiano Giosuè), che significa "Yahweh è salvezza" o "Yahweh salva". Secondo la tradizione cristiana, le ...

