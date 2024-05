La Soluzione ♚ Svegliare La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DESTARE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Svegliare. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Svegliare: svegliare i leoni (in ebraico ) è un romanzo del 2014 della scrittrice israeliana ayelet gundar-goshen, tradotto in 17 paesi. narra l'incontro... Andrea Fortunato (Salerno, 26 luglio 1971 – Perugia, 25 aprile 1995) è stato un calciatore italiano, di ruolo difensore. Considerato tra i più promettenti terzini italiani dei primi anni 1990, nel corso della sua breve carriera ebbe tempo di vestire le maglie di Como, Pisa, Genoa e Juventus oltreché della nazionale, prima di morire a 23 anni per le conseguenze di una leucemia.

Altre Definizioni con destare; svegliare;