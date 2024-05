La Soluzione ♚ Lo sport della Virtus e dell Olimpia La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BASKET . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo sport della Virtus e dell Olimpia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo sport della virtus e dell olimpia: Sezione femminile, vedi virtus pallacanestro bologna (femminile). la virtus pallacanestro bologna, attualmente sponsorizzata segafredo, è un club italiano di... La pallacanestro, conosciuta anche come basket (AFI: ['basket]; abbreviazione del termine in lingua inglese basketball, fino agli anni '20 in italiano tradotto palla al cesto), è uno sport di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per realizzare punti facendo passare il pallone all'interno del canestro avversario, secondo alcune regole prefissate e con un punteggio che varia rispetto alla posizione di tiro. Nasce a Springfield (una città degli Stati Uniti d'America) nel 1891, grazie all'idea di James Naismith, medico e insegnante di educazione fisica canadese. Dalla fine del XIX secolo, questo sport si è ...

Altre Definizioni con basket; sport; virtus; olimpia;